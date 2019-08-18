ساعات الحسم .. الأهلي يفاوض لاسارتي لفسخ تعاقده وديا

كشفت مصادر خاصة أن إدارة الأهلي تتفاوض حاليًا مع مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الكرة على قيمة الشرط الجزائي في عقده.



ويحق لمارتن لاسارتي الحصول على شهرين من قيمة تعاقده كشرط جزائي حال الفسخ من جانب الأهلي وبالتالي فسوف يحصل على 180 ألف دولار قيمة شهرين بجانب 80 ألف دولار للثنائي المساعد له.



وقالت المصادر إن المفاوضات جارية في الدقائق الحالية على فسخ التعاقد بشكل ودي بحصوله على نصف مستحقاته.



وأضافت المصادر أن محمد يوسف المدرب العام سوف يتولي قيادة الفريق في مباراة أطلع بره حال فسخ التعاقد مع لاسارتي.