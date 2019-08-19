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فن

نظارة وكاب وسيجار.. محمد رجب فى إطلالة جديدة.. والجماهير: الشياكة عايزة منك إيه

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 12:19 ص
محمد رجب
محمد رجب
القسم الميدانى
نشر الفنان محمد رجب صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفديوهات "إنستجرام". 

وظهر محمد رجب مرتديا نظارة شمس وكاب وفي فمه سيجار. 

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

هي الشياكة عايزة منك ايه ـــــ والله بحبك يا برنس ـــــــ ربنا يحميك

يذكر أن محمد رجب عرض له فى رمضان الماضى مسلسل "علامة استفهام" الذى أثار جدلا واسعا حيث يعتمد على فكرة الغموض وهو الأمر الذى أصاب الجمهور بحيرة.


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