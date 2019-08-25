ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالفوشيا.. هنا شيحة تتألق فى أحدث ظهور

الأحد 25/أغسطس/2019 - 11:37 ص
هنا شيحة
هنا شيحة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة بإطلالة جديدة.

واعتمدت هنا شيحة فى إطلالتها على اللون البينك، بالإضافة إلى مكياج هادئ يبرز ملامحها.

واختارت هنا شيحة تسريحة الشعر المموج، وارتدت عقدا ملونا فى رقبتها.

وتفاعل معجبو هنا شيحة مع الصورة معلقين:
أمورة ورقيقة
بحبك جدا
ضحكتك تجنن
عسسسل

ويذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية "حكاية رحمة" من مسلسل نصيبى وقسمتك 2 والذى شاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبرى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هنا شيحة تتألق في إطلالة جديدة

بـ تيشرت كت و نظارة شمس .. أحدث ظهور لـ هنا شيحة عبر انستجرام

بالجينز والأسود...كارمن سليمان تتألق فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

اختفاء مؤمن زكريا عن الأهلي

بنتى هتتسجن.. أم تناشد أهل الخير مساعدتها فى سداد ديونها

ترقب في الأهلي لإعلان اسم المدير الفني الجديد للفريق

أسعار الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم 25 -8- 2019.. فيديو

خصم 50% من الأجر ثم الفصل من العمل.. حالات تعرض الموظف للفصل من الخدمة نهائيا

حالة من الارتياح داخل بعثة فريق نادي بيراميدز.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا تنوي إصدار جديد من TJ كروزر .. صور

بالدولار وبعد الخصم.. سعر غير متوقع لـ فستان دنيا سمير غانم المثير للجدل

جمبسوت مكشوف و ريش أحمر ... زوجة مصطفي فهمي تخطف الأنظار بإطلالة شبابية