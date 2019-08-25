بالفوشيا.. هنا شيحة تتألق فى أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة بإطلالة جديدة.



واعتمدت هنا شيحة فى إطلالتها على اللون البينك، بالإضافة إلى مكياج هادئ يبرز ملامحها.



واختارت هنا شيحة تسريحة الشعر المموج، وارتدت عقدا ملونا فى رقبتها.



وتفاعل معجبو هنا شيحة مع الصورة معلقين:

أمورة ورقيقة

بحبك جدا

ضحكتك تجنن

عسسسل



ويذكر أن آخر أعمال هنا شيحة الدرامية "حكاية رحمة" من مسلسل نصيبى وقسمتك 2 والذى شاركها البطولة زوجها السابق الفنان أحمد فلوكس، وكانت آخر أعمالها السينمائية فيلم "الديزل" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة ياسمين صبرى.