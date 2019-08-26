مصرع مواطن في تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة ومسجل خطر بالمنوفية

لقي مواطن مصرعه متأثرا بطلق ناري أثناء تبادل لاطلاق النيران بين قوات الشرطة ومسجل خطر بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.



وتلقى اللواء محمد ناجي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارًا يفيد بمصرع المواطن "عبدالحميد .م" - 30 عامًا - مقيم دائرة مركز أشمون، مصابا بطلق ناري خلال مطاردة الشرطة لمسجل خطر يدعى الشحات الجزار، والمقيم بقرية دروة، والمطلوب القبض عليه في قضايا فرض سيطرة وبلطجة.



وجرى نقل الجثة لمستشفي اشمون العام للعرض على الطب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.