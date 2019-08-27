ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

15 خطوة.. كيفية التسجيل بالتنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة حلوان

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:50 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
ٱعلنت جامعة حلوان، عن روابط التشعيب الإلكترونى الخاص باختيار الأقسام الداخلية لطلاب الثانوية العامة في بعض الكليات، حيث خصصت الجامعة رابط خاص بكل كلية لملء استمارة التشعيب الإلكترونى الخاصة بها .

وخصصت كلية الآداب رابطا إلكترونيا لتشعيب الطلاب وهو http://app2.helwan.edu.eg/arthelwan

ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب .


وننشر لكم خطوات كتابة استمارة الاقسام الداخلية بٱداب حلوان بطريقة صحيحة:


١- يقوم الطالب بكتابة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية

٢- كتابة الرقم القومى الخاص به

٣- كتابة رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة

٤- كتابة اسم المدرسة الخاصة به

٥- نوع الشهادة الحاصل عليها

٦- الدولة الحاصل منها على الشهادة

٧- ارقام الهاتف الخاصة بالطالب

٨- النوع ذكر ام انثى

٩- تاريخ الميلاد

١٠- الجنسية

١١- العنوان المقيم به الطالب

١٢-المجموع الكلي للطلاب

١٣- تحديد نوع الترشيح الخاص بالطالب "انتظام - انتساب "

١٤- اختيار الاقسام الراغب بالالتحاق بها و ترتيبها ترتيبا صحيح

١٥- تحديد كلمة سر خاصة بكل طالب
15 خطوة.. كيفية التسجيل بالتنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة حلوان

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إجراءات التقدم لـ اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان 2019

ننشر طريقة التسجيل في الكشف الطبى بجامعة حلوان للطلاب الجدد

شروط وخطوات إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد في جامعة حلوان

للطلاب المستجدين .. جامعة حلوان تعلن روابط التشعيب الداخلي بكليات الآداب والتربية والتجارة

تعرف على خطوات ملء استمارة التشعيب الإلكترونى بجامعة حلوان

ننشر روابط التشعيب الداخلى لكليات الآداب والتجارة والتربية بحلوان

ترشيحاتنا

أردوغان: الجيش التركي في خطر

قبل التوقيع الرسمى.. الأهلي يرسل عقود المدرب الجديد لمرتجي وتوفيق

بـ البكيني.. منة فضالي لجمهورها: إذا أصابهم الصداع فسيجعلهم قلقين أكثر من خبر وفاتك

إجازة رأس السنة الهجرية .. كيف أنهت الحكومة حالة الجدل حولها؟

باسم علي يجدد تعاقده 3 مواسم للأهلي

النجم الساحلي يحسم الجدل حول انضمام وجدى كشريدة لـ الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ببطن مكشوف وأوف شولدر.. ملك قورة تتألق فى الساحل الشمالى

طريقة عمل الكب كيك بالبرتقال .. وصفات متعددة للأطفال والكبار

شاهد.. إقبال كبير من المواطنين لشراء الأدوات المدرسية من شادر كلنا واحد برمسيس