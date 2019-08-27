15 خطوة.. كيفية التسجيل بالتنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة حلوان

ٱعلنت جامعة حلوان، عن روابط التشعيب الإلكترونى الخاص باختيار الأقسام الداخلية لطلاب الثانوية العامة في بعض الكليات، حيث خصصت الجامعة رابط خاص بكل كلية لملء استمارة التشعيب الإلكترونى الخاصة بها .
وخصصت كلية الآداب رابطا إلكترونيا لتشعيب الطلاب وهو http://app2.helwan.edu.eg/arthelwan
ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب .
وننشر لكم خطوات كتابة استمارة الاقسام الداخلية بٱداب حلوان بطريقة صحيحة:
١- يقوم الطالب بكتابة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية
٢- كتابة الرقم القومى الخاص به
٣- كتابة رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة
٤- كتابة اسم المدرسة الخاصة به
٥- نوع الشهادة الحاصل عليها
٦- الدولة الحاصل منها على الشهادة
٧- ارقام الهاتف الخاصة بالطالب
٨- النوع ذكر ام انثى
٩- تاريخ الميلاد
١٠- الجنسية
١١- العنوان المقيم به الطالب
١٢-المجموع الكلي للطلاب
١٣- تحديد نوع الترشيح الخاص بالطالب "انتظام - انتساب "
١٤- اختيار الاقسام الراغب بالالتحاق بها و ترتيبها ترتيبا صحيح
١٥- تحديد كلمة سر خاصة بكل طالب
وخصصت كلية الآداب رابطا إلكترونيا لتشعيب الطلاب وهو http://app2.helwan.edu.eg/arthelwan
ويقوم الطالب بإجراء التشعيب الإلكتروني للأقسام المختلفة بالكليات وذلك من خلال ملء استمارة التسجيل لاختيار الأقسام، وكتابة بيانات الطالب .
وننشر لكم خطوات كتابة استمارة الاقسام الداخلية بٱداب حلوان بطريقة صحيحة:
١- يقوم الطالب بكتابة اسمه باللغتين العربية والإنجليزية
٢- كتابة الرقم القومى الخاص به
٣- كتابة رقم الجلوس الخاص بالثانوية العامة
٤- كتابة اسم المدرسة الخاصة به
٥- نوع الشهادة الحاصل عليها
٦- الدولة الحاصل منها على الشهادة
٧- ارقام الهاتف الخاصة بالطالب
٨- النوع ذكر ام انثى
٩- تاريخ الميلاد
١٠- الجنسية
١١- العنوان المقيم به الطالب
١٢-المجموع الكلي للطلاب
١٣- تحديد نوع الترشيح الخاص بالطالب "انتظام - انتساب "
١٤- اختيار الاقسام الراغب بالالتحاق بها و ترتيبها ترتيبا صحيح
١٥- تحديد كلمة سر خاصة بكل طالب