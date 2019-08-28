ضبط وإحضار لمراقب شبكات الصرف الصحي بسبب غرق الطفل ياسين بـ بالوعة نادي الطالبية

امر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق بضبط واحضار مراقب شبكات الصرف الصحي بالجيزة للتحقيق معه في غرق الطفل ياسين عماد رواش ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية بعد حبس مدير الشبكات.



واستمع المستشار ابراهيم خلف رئيس نيابة العمرانية لاقوال كل من رئيس حي العمرانية ومدير ادارة المرافق ومدير ادارة المتابعة ومدير ادارة الطرق ومدير ادارة الانارة بالحي بالاضافة لعدد من مسئولي الصرف الصحي حول الواقعة وبيان مسئوليتهم حول وفاة الطفل والمتسبب فيها.



واستمع هشام هدية وكيل نيابة العمرانية لأقوال والدي الطفل اللذين اتهما شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتسبب في مقتل ابنهما



جرت التحقيقات باشراف المستشار هشام حاتم القائم باعمال المحامي العام لنيابات العمرانية والطالبية وكانت قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل المتوفي لتحديد أسباب الوفاة كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وسماع شهادة عدد من شهود العيان والغطاسين من قوات الإنقاذ النهري ممن عثروا علي الطفل داخل البالوعة بعدما جرفته المياه لمكان آخر.



تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بسقوط طفل ببالوعة صرف صحي أمام نادي الطالبية الرياضي، انتقلت علي الفور قوات الامن الي مسرح الواقعة وتبين انه أثناء سير طفل علي بعد خطوات من والدته أمام النادي سقط في البالوعة المغطاة بقطعة خشبية وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري برئاسة اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة والتي تمكنت من انتشاله بعد فترة من البحث.



تم نقل جثة الطفل ياسين البالغ من العمر ٦ سنوات إلي المستشفي وحاول الأطباء إنقاذه إلا انه فارق الحياة.



تم تحرير محضر بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.