استشاري: سرطان القولون خطر يهدد المصريين.. وهذا سر انتشاره

قال الدكتور محمد سعد اللبيشي، استاذ جراحة الشرج والقولون بطب الاسكندرية، ان سرطان القولون انتشر بشكل واسع خلال السنوات الماضية على المستويين العالمي والمحلي .



واشار " اللبيشي " في تصريحات صحفية ان السبب الرئيسي وراء انتشار مرض سرطان القولون هو الاكتشاف المتأخر للاصابة حيث ان معرفة المريض بالاصابة في مرحلة مبكرة من المرض تجعل فرص الشفاء كبيرة جدا حيث تصل نسب التعافي من هذا النوع من امراض السرطان ل 90 % .



واوضح " اللبيشي" ان علاج سرطان القولون يتكون من 3 اشياء، هم العلاج الكيماوي ، والعلاج الاشعاعي ، ويليهم الجراحة ، وفي عدد كبير من الحالات التي يتم اكتشافها في المراحل الاولي يتم الاكتفاء بالاشعاعي والكيماوي دون الحاجة للتدخل الجراحي ، لهذا نؤكد على اهمية الاكتشاف المبكر التي تجنبنا نحن والمريض الكثير من المتاعب .



واشار الي ان افضل الطرق التي تمكننا من اكتشاف سرطان القولون في المراحل المبكرة ، اجراء فحص الدم غير المرئي في البراز لمن تجاوزوا سن الأربعين بشكل دوري.







