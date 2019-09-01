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رياضة

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك والفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت

الأحد 01/سبتمبر/2019 - 11:32 م
صدى البلد
أحمد هاني
تغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد "الإسماعيلية" في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائي المسابقة المحلية وينتظر الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجت.

وينتظر الزمالك الفائز من مباراة الغد من نفس الدور بين بيراميدز وبتروجت لتحديد الطرف الثاني في المباراة النهائية .

موعد نهائي كأس مصر

ومن المنتظر أن يلاقي الزمالك الفائز من بيراميدز وبتروجت يوم الخميس المقبل الموافق 5 سبتمبر حسب الجدول المعلن من اتحاد الكرة.


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