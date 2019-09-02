فايلر يكشف سر موافقته على تدريب الأهلي .. فيديو

كشف رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول للنادي الأهلي، عن سر موافقته على تدريب الفريق، مؤكدا أن المارد الأحمر فريق كبير ولديه العديد من البطولات بالإضافة لأنه من أكبر وأعرق الأندية بقارة أفريقيا.



وأكد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالأهلي لتقديمه، أن قيادة فريق عظيم مثل الأهلي هو السبب الرئيسي لموافقته على العمل لأول مرة في قارة أفريقيا، مشددا أن طموحاته كبيرة مع الفريق لتحقيق نتائج رائعة.



وأضاف رينيه فايلر، أن حجم الضغوط سيكون كبيرا ولكنه متفهم لهذا الأمر وسيحرص على العمل بجد واجتهاد.



وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة قد أعلنت عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.



وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بأنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد مع رينيه فايلر بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الاهلى فى سويسرا.



وجاء أختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد عن 30 سيرة ذاتية .. وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة أثنين لم تتم المفاوضات معهم بشكل نهائى أولهم الأيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها . لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصا وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين .



ووصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة فى الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.