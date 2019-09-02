محافظ دمياط ومدير صندوق تطوير المناطق العشوائية يبحثان سبل تطوير المناطق غير المخططة

عقد اليوم بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة مؤتمرًا موسعًا برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و المهندس هشام جوهر رئيس الادارة المركزية للمعلومات والدعم الفنى، والمهندس إيهاب حنفى مسئول متابعة المشروعات بالصندوق والدكتور رجب مجاهد عميد كلية الهندسة بجامعة بنها وكذلك رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وممثلو الجهات الخدمية ومديرية الطرق و رؤساء الادارات الهندسية بالوحدات المحلية .



تناول المؤتمر استعراض المخطط الخاص بتطوير المناطق غير المخططة بنطاق المحافظة من تنفيذ أعمال رصف للطرق وشبكات المياه والصرف الصحى والانارة فضلا عن رصد الوضع الراهن و تحديد كافة الاحتياجات اللازمة لتطويرها.



أكدت محافظ دمياط أنه جار الانتهاء من أعمال الحصر للمناطق غير المخططة بالمحافظة والتى يتم تحديدها من خلال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، لافتة إلى أنه سيتم البدء بمدينة دمياط والتى تم اعتماد المخطط الاستراتيجى لها عام ٢٠١١، إذ تم رصد عدد من المناطق غير المخططة بقرية السنانية و كذلك بعض الأحياء بالمدينة بالإضافة إلى سوق الجمعة والذى يعد أشهر الأسواق بدمياط و يعانى من العشوائية ، وأكدت الدكتورة منال عوض أنه تم إعداد مقترح لتطويره، حيث تم توفير قطعة أرض على مساحة ٣ أفدنة بمنطقة شطا للبدء في إقامة عدد من الباكيات للباعة من المنشآت الخفيفة.



وأضافت محافظ دمياط أنه سيتم التعاقد مع صندوق تطوير المناطق العشوائية للبدء في تنفيذ تلك الأعمال نهاية سبتمبر الحالى مؤكدةً على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالاسراع فى تقديم كافة الدراسات المطلوبة للإعلان عن دمياط خالية من المناطق غير المخططة خلال عام .



ورحبت المحافظ مجددا بهذا التعاون متوجهة بخالص الشكر والتقدير للمهندس خالد صديق و ممثلى صندوق تطوير المناطق العشوائية على المجهودات المبذولة بالمحافظة.



ومن جانبه أكد المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية بذل أقصى الجهود بالتنسيق مع المحافظة لتنفيذ هذه الأعمال. لافتا إلى أن تلك الخطة تستهدف المناطق غير المخططة بمدن المحافظة والتى تفتقر إلى خدمات الطرق والشبكات والانارة ولا تستهدف المناطق خارج الحيز العمراني أو المقامة بالمخالفة على الأراضى الزراعية.



وعلى صعيد آخر، أبدى المهندس صديق إعجابه الشديد بمشروع المدن الملونة الجارى تنفيذه بمدينة عزبة البرج والذى يساهم في تحسين الصورة البصرية. كما أعلن مشاركة صندوق تطوير المناطق العشوائية فى استكمال هذا المشروع وتطوير بعض المناطق بالمدينة.