الدولار بـ16.60 جنيه للبيع.. سعر صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء 2-9-2019

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 3-9-2019 فى البنك المركزى المصرى أمام الجنيه خاصة سعر الدولار اليوم.



ووفق آخر تحديث للبنك المركزي المصري حول اسعار العملات اليوم الثلاثاء وأسعار صرف الدولار والريال السعودي، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي على النحو التالي :



دولار أمريكى

شراء : 16.50

بيع : 16.60



يورو

شراء : 18.09

بيع : 18.20



جنيه استرليني

شراء : 19.89

بيع : 20

فرنك سويسرى

شراء : 16.64

بيع : 16.75



100 ين يابانى

شراء : 15.51

بيع : 15.61



ريال سعودى

شراء : 4.40

بيع : 4.42



دينار كويتى

شراء : 54.19

بيع : 54.63



درهم اماراتى

شراء : 4.49

بيع : 4.52



اليوان الصيني

شراء : 2.30

بيع : 2.31





