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السفارة السعودية في هونج كونج تحذر مواطنيها من الاقتراب لـ أدميراليتي

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:47 ص
السفارة السعودية
السفارة السعودية في هونج كونج تحذر مواطنيها هناك
دعاء أبوهشيمة
حذرت القنصلية السعودية في هونج كونج، مواطنيها الموجودين هناك، من التوجه إلى منطقة أدميراليتي، التي تشهد تظاهرات اليوم من قِبل محتجين بالبلاد.

ودعت القنصلية، على حسابها الرسمي على "تويتر"، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى منطقة أدميراليتي؛ بعدما أعلن المحتجين تنظيم مظاهرات هناك اليوم الثلاثاء.

وقد حاول المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونج كونج، أمس الاثنين، تعطيل حركة قطارات المترو في المستعمرة البريطانية السابقة، داعين إلى إضراب عام؛ كما استهدفوا شبكة المترو الحيوية في هونج كونج، وذلك بإغلاقهم أبواب القطارات في بعض المحطات، لمنعها من الانطلاق.

وسمحت سلطات هونج كونج بخروج تظاهرتين جديدتين، في وقت دعت حركات معارضة عدة إلى إضراب عام.

وكان من المقرر أن تستأنف الجامعات الدروس، الإثنين، بعد انقضاء العطلة الصيفية، إلا أن الطلاب الذين يشكلون الذراع الأيمن للمتظاهرين دعوا إلى مقاطعة الدروس مدة أسبوعين، وإلى تجمع في فترة بعد الظهر.

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