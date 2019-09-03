محمود وحيد يغيب عن تدريبات الأهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غياب محمود وحيد الظهير الأيسر بداعي الإصابة.



ويعاني محمود وحيد من تورم فى أنكل القدم.



وكان طبيب الأهلى خالد محمود، قد وضع برنامجا علاجيا وتأهيليا للاعب، قبل العودة للمران الجماعى.



ويستعد الأهلى لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا يوم 14 سبتمبر، فى ذهاب دور الـ32 من مسابقة دورى أبطال إفريقيا.

