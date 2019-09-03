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رياضة

كيشو وسمر يغادران القاهرة للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 11:29 م
سمر حمزة
سمر حمزة
القسم الرياضى
غادر المصارع محمد ابراهيم (كيشو) والمصارعة سمر حمزة القاهرة للمشاركة فى بطولة العالم للمصارعة والتى تستضيفها كازاخستان خلال الفترة من 12 إلى 18 سبتمبر الجارى ويسبق البطولة معسكر تدريبى.

اشاد كيشو وسمر بكل من ساندهما فى الفترة الماضية من اطراف المنظومة الرياضية بداية من د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وعصام نوار رئيس الاتحاد المصرى للمصارعة واعضاء مجلس الادارة والبنك الاهلى المصرى الراعى الرسمى لفريق الفراعنة الاوليمبى الذى ينتميان إليه كيشو وسمر، وروابط الرياضية الوكيل الحصرى لهما، وقد توجت هذه المساندة بذهبية كيشو وبرونزية سمر فى دورة الألعاب الأفريقية والتى استضافتها المغرب أغسطس الماضى.

من المعروف أن بطولة العالم من البطولات المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 حيث يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى السادس.

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