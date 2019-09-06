بعد وقف استيرادها..الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق

أعلن الاتحاد العام المصرى لمنتجى الدواجن، اليوم الجمعة، أنه فى ظل التدنى الموسمى الراهن فى أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، تم عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة فى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج .



أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، بقرار وزارة الزراعة بوقف استيراد الدواجن وذلك حفاظًا على الثروة الداجنة فى مصر من تدهور أسعارها خاصة أن الدواجن المستوردة أقل فى الأسعار من الدواجن المحلية.



وأوضح "أبوصدام" خلال تصريحات لـ صدى البلد، أننا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من الدواجن فى مصر لذا من الأفضل عدم استيرادها والسعى وراء إنتاج كميات أكبر لتصديرها إلى الخارج.



ونفى "نقيب الفلاحين" غلاء أسعار الدواجن نتيجة وقف استيرادها ،وذلك لإنها بالفعل انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية حتى أنها كانت لاتحقق هامش ربح لمربي الدواجن ،معلقًا :" خراب بيوت للمزارعين".



وأكد أن أسعار الدواجن ستستقر بالأسواق ولكن لا ينخفض سعرها الحالى عما هو حتى لا يتم الإضرار بالمربين من ناحية ، ومن ناحية أخرى الحفاظ على الثروة الداجنة فى مصر.



ولفت إلى أن فكرة وقف استيراد الدواجن من الخارج تؤدى إلى عمل توازن داخل الأسواق؛ بحيثُ لانضر المربي ولا نضر المواطن .

