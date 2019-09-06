ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد وقف استيرادها..الفلاحين تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:44 م
الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي
أعلن الاتحاد العام المصرى لمنتجى الدواجن، اليوم الجمعة، أنه فى ظل التدنى الموسمى الراهن فى أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، وانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، تم عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة فى الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ قرار بوقف استيراد الدواجن من الخارج .

أشاد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين ، بقرار وزارة الزراعة بوقف استيراد الدواجن وذلك حفاظًا على الثروة الداجنة فى مصر من تدهور أسعارها خاصة أن الدواجن المستوردة أقل فى الأسعار من الدواجن المحلية.

وأوضح "أبوصدام" خلال تصريحات لـ صدى البلد، أننا وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى من الدواجن فى مصر لذا من الأفضل عدم استيرادها والسعى وراء إنتاج كميات أكبر لتصديرها إلى الخارج.

ونفى "نقيب الفلاحين" غلاء أسعار الدواجن نتيجة وقف استيرادها ،وذلك لإنها بالفعل انخفضت أسعارها خلال الفترة الماضية حتى أنها كانت لاتحقق هامش ربح لمربي الدواجن ،معلقًا :" خراب بيوت للمزارعين".

وأكد أن أسعار الدواجن ستستقر بالأسواق ولكن لا ينخفض سعرها الحالى عما هو حتى لا يتم الإضرار بالمربين من ناحية ، ومن ناحية أخرى الحفاظ على الثروة الداجنة فى مصر.

ولفت إلى أن فكرة وقف استيراد الدواجن من الخارج تؤدى إلى عمل توازن داخل الأسواق؛ بحيثُ لانضر المربي ولا نضر المواطن .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفلاحين: المبالغة في استيراد اللحوم الحية يضر بالمربين

نستورد بـ 145 مليون دولار لحوم.. «الزراعيين»: ندعم استيرادها.. و«الفلاحين»: يضر بنا.. وواصل: لابد من التنسيق في تربية المواشي

منتجي الدواجن: هذه أسباب حظر الاستيراد.. الصناعة الوطنية في خطر

هل سترتفع أسعار الدواجن بعد حظر استيرادها.. زراعة البرلمان تجيب

ترشيحاتنا

فيديوجراف| مهاجم الأهلي الجديد بديل وليد أزارو

وفاة اللواء محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية السابق

فايلر يفرض سيطرته على فريق الكرة بالأهلي

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

مصري يتعرض للسرقة في الكويت أثناء صلاته

بعد 11 عاما على رحيله.. محطات هامة في حياة المشير أبو غزالة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريبة لكن على الموضة.. 20 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة فى عيد ميلادها

بملابس غريبة وخلخال.. ريم مصطفى تبهر متابعيها.. صور

طريقة عمل الفراخ فى الفرن بالبصل .. 6 وصفات متنوعة