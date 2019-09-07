اهم الاخبار.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. نقل حكيم للمستشفى .. معاك يا سيسي يتصدر تريند تويتر

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
رئيس الوزراء يزور محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات.. اليوم
في اهم الاخبار أنه يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت محافظة المنيا، حيث يقوم بجولة يتفقد خلالها عددا من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في القطاعات الخدمية.. للمزيد اضغط هنا
جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل
وجاء بـ اهم الاخبار أنه طالب وائل جمعة لاعب الأهلي السابق كل من يحب النادي بالابتعاد عمن يروج لما أسماه بـ"الكلام المشبوه" بشأن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي، قائلًا أنه إذا امتلك 4 صفقات تواجدت في مانويل جوزيه سينجح.. للمزيد اضغط هنا
عقب اعتزاله كرة القدم .. انجازات وبطولات صامويل ايتو
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية.. للمزيد اضغط هنا
عدو الاخوان.. عيد ميلاد فايق عزب مشجع الإسماعيلى الوفي
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير فايق عزب والذى قدم عددًا من الأعمال الفنية البارزة منها "حسن ومرقص، الجزيرة، عمارة يعقوبيان، في محطة مصر، غبي منه فيه، أيام السادات"، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
أحمد الفيشاوى ينضم لفيلم عقد الخواجة مع هيفاء وهبى
وجاء بـ اهم الاخبار أنه يستعد الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدهما بفيلم عقدة الخواجة، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.. للمزيد اضغط هنا
نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تعرض المطرب حكيم منذ قليل، لحادث سير على طريق السويس، بعد انقلاب سيارته، عدة مرات.. للمزيد اضغط هنا
كيم كارديشان تعترف بسر خطير تحت تأثير الكحوليات.. فيديو
تحدثت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عن سر مقاطعتها المشروبات الكحولية خلال الفترة الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. أمريكي يوثق لحظة تدمير منزله بسبب إعصار دوريان
نشرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الجمعة، مقطع فيديو مروع يوثق لحظة تدمير إعصار دوريان لمنزل أحد المواطنين الأمريكين بولاية كارولينا الشمالية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
ضبط أجهزة تصوير سينمائي مهربة مع مضيفة جوية في مطار القاهرة
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائى مع مضيفة جوية تعمل بإحدى شركات الطيران الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.. للمزيد اضغط هنا
معاك يا سيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجل لا ينام من اجل البناء
تصدر هاشتاج معاك يا سيسي، مساء يوم الجمعة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد عددًا كبيرًا من التغريدات من قبل رواد مواقع التواصل.. للمزيد اضغط هنا
الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي
وجاء بـ اهم الاخبار أنه لا يوجد جريمة كاملة لابد من أن يترك الجانى خيط رفيع يقود إلى الحقيقة .. حاولت الزوجة وعشيقها ارتكاب جريمة مكتملة الأركان فى محافظة البحيرة و خططت لقتل زوجها على ان يكون سيناريو الوفاة قضاء وقدر لكن شاءت الاقدار ان تفضحها وتكشف خطتها .. تفاصيل جريمة قتل سائق على يد زوجته وعشيقها و3 آخرين كانها فيلم سينمائى الزوجة خططت وحرضت والعشيق نفذ والنهاية كانت خلف القضبان.. للمزيد اضغط هنا
رئيس الوزراء يزور محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات.. اليوم
في اهم الاخبار أنه يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت محافظة المنيا، حيث يقوم بجولة يتفقد خلالها عددا من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في القطاعات الخدمية.. للمزيد اضغط هنا
جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل
وجاء بـ اهم الاخبار أنه طالب وائل جمعة لاعب الأهلي السابق كل من يحب النادي بالابتعاد عمن يروج لما أسماه بـ"الكلام المشبوه" بشأن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي، قائلًا أنه إذا امتلك 4 صفقات تواجدت في مانويل جوزيه سينجح.. للمزيد اضغط هنا
عقب اعتزاله كرة القدم .. انجازات وبطولات صامويل ايتو
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية.. للمزيد اضغط هنا
عدو الاخوان.. عيد ميلاد فايق عزب مشجع الإسماعيلى الوفي
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير فايق عزب والذى قدم عددًا من الأعمال الفنية البارزة منها "حسن ومرقص، الجزيرة، عمارة يعقوبيان، في محطة مصر، غبي منه فيه، أيام السادات"، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
أحمد الفيشاوى ينضم لفيلم عقد الخواجة مع هيفاء وهبى
وجاء بـ اهم الاخبار أنه يستعد الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدهما بفيلم عقدة الخواجة، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.. للمزيد اضغط هنا
نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تعرض المطرب حكيم منذ قليل، لحادث سير على طريق السويس، بعد انقلاب سيارته، عدة مرات.. للمزيد اضغط هنا
كيم كارديشان تعترف بسر خطير تحت تأثير الكحوليات.. فيديو
تحدثت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عن سر مقاطعتها المشروبات الكحولية خلال الفترة الأخيرة.. للمزيد اضغط هنا
شاهد.. أمريكي يوثق لحظة تدمير منزله بسبب إعصار دوريان
نشرت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، أمس الجمعة، مقطع فيديو مروع يوثق لحظة تدمير إعصار دوريان لمنزل أحد المواطنين الأمريكين بولاية كارولينا الشمالية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
ضبط أجهزة تصوير سينمائي مهربة مع مضيفة جوية في مطار القاهرة
أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب عدد من أجهزة الإضاءة للتصوير السينمائى مع مضيفة جوية تعمل بإحدى شركات الطيران الكبرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معها.. للمزيد اضغط هنا
معاك يا سيسي يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجل لا ينام من اجل البناء
تصدر هاشتاج معاك يا سيسي، مساء يوم الجمعة، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وشهد عددًا كبيرًا من التغريدات من قبل رواد مواقع التواصل.. للمزيد اضغط هنا
الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي
وجاء بـ اهم الاخبار أنه لا يوجد جريمة كاملة لابد من أن يترك الجانى خيط رفيع يقود إلى الحقيقة .. حاولت الزوجة وعشيقها ارتكاب جريمة مكتملة الأركان فى محافظة البحيرة و خططت لقتل زوجها على ان يكون سيناريو الوفاة قضاء وقدر لكن شاءت الاقدار ان تفضحها وتكشف خطتها .. تفاصيل جريمة قتل سائق على يد زوجته وعشيقها و3 آخرين كانها فيلم سينمائى الزوجة خططت وحرضت والعشيق نفذ والنهاية كانت خلف القضبان.. للمزيد اضغط هنا