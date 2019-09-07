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رياضة

عقب اعتزاله كرة القدم .. انجازات وبطولات صامويل ايتو

السبت 07/سبتمبر/2019 - 03:41 ص
صامويل إيتو
صامويل إيتو
محمد رشاد
أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالانجازات والبطولات مع برشلونة وتشيلسي والعديد من الأندية الأوروبية .

كشف ونجم منتخب الكاميرون صاحب الـ 38 عاما عن اعتزاله كرة القدم، بعد أن أنهى مسيرته فى الدورى القطرى من خلال نادى قطر الذي لعب له موسما واحدا قادما من كونيا سبور التركي.

وحقق إيتو العديد من الألقاب الفردية والجماعية، أبرزها الحصول على لقب أفضل لاعب فى القارة السمراء 4 مرات أعوام 2003، 2004، 2005، و2010، بالإضافة إلى حصوله على لقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات (مرتين مع برشلونة وواحدة مع انتر ميلان وواحدة مع ريال مدريد)، وحصد مهع برشلونة لقب الدوري الإسباني 3 مرات، ولقب الدورى الإيطالى مرة واحدة مع الانتر.

على المستوى الدولى شارك إيتو مع منتخب الكاميرون فى 118 مباراة دولية، سجل خلالها 58 هدفا، وقاد الأسود للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين، والحصول على الميدالية الذهبية فى أولمبياد 2000.

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أسطورة الكاميرون صامويل إيتو يعلن اعتزاله كرة القدم

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