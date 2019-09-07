عدو الاخوان.. عيد ميلاد فايق عزب مشجع الإسماعيلى الوفي

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير فايق عزب والذى قدم عددًا من الأعمال الفنية البارزة منها "حسن ومرقص، الجزيرة، عمارة يعقوبيان، في محطة مصر، غبي منه فيه، أيام السادات".



دائما ما يهتم فايق عزب بزيارة محافظة الإسماعيلية وينشغل بأحوال نادي الإسماعيلي حيث ولد فيها 6 سبتمبر عام 1943 قبل أن ينتقل إلى القاهرة.



استكمل رحلته الدراسية والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.



وحاول دخول البرلمان وترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 2012، ولكنه وصف التجربة بـ"القاسية" ، بعد ان قام الأخوان بتقطيع اللافتات الخاصة به، ووصفوه بالكومبارس.