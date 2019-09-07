ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عدو الاخوان.. عيد ميلاد فايق عزب مشجع الإسماعيلى الوفي

السبت 07/سبتمبر/2019 - 06:36 ص
فايق عزب
فايق عزب
نبيل العدوى
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير فايق عزب والذى قدم عددًا من الأعمال الفنية البارزة منها "حسن ومرقص، الجزيرة، عمارة يعقوبيان، في محطة مصر، غبي منه فيه، أيام السادات".

دائما ما يهتم فايق عزب بزيارة محافظة الإسماعيلية وينشغل بأحوال نادي الإسماعيلي حيث ولد فيها 6 سبتمبر عام 1943 قبل أن ينتقل إلى القاهرة.

استكمل رحلته الدراسية والتحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960.

وحاول دخول البرلمان وترشح في انتخابات مجلس الشعب عام 2012، ولكنه وصف التجربة بـ"القاسية" ، بعد ان قام الأخوان بتقطيع اللافتات الخاصة به، ووصفوه بالكومبارس.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

هاني العتال: لست معينا وتم انتخابي بـ24 ألف صوت في انتخابات الزمالك.. فيديو

هل يجوز فطام الرضيع قبل مرور عامين من أجل العمل؟ الإفتاء تجيب.. فيديو

أخبار النادي الأهلى اليوم 6-9-2019

والدة سعد الدين سمير توجه طلبا لجماهير الأهلي.. فيديو

وليد أزارو يشارك فى تعادل المغرب وبوركينا فاسو وديا

أخبار البرلمان .. موعد وقيمة الزيادة السنوية للمعاشات ..تحذير من ارتفاع أسعار الدواجن .. ومفاجأة بشأن مستقبل اسعار الذهب

الزوجة خططت والعشيق نفذ.. تفاصيل قتل ربة منزل لـ زوجها فى البحيرة على طريقة الأفلام العربي

كريم عبد العزيز: معرفش حد اسمه أحمد السقا .. فيديو

اشمعنى انا متكرمتش.. مرتضى منصور يهاجم تكريم محمود الخطيب.. فيديو

نقل حكيم للمستشفى بعد إنقلاب سيارته على طريق السويس.. صور

جنازة حارة..غضب بين أهالي الغردقة بسبب قتل كلب بطريقة صادمة في بلكونة.. صور

سقوط الفنان سامح حسين من أعلى سقالة أمام عمارة.. شاهد

هاجم شحاتة ويونس وحازم إمام.. مرتضى منصور: غياب رموز النادي عن الجمعية العمومية أمر مخزي.. فيديو

الإفتاء: لبس الرجل سلسلة حرام في حالتين.. فيديو

شريف منير يكشف سر خلافه مع كريم عبد العزيز ومنى زكي

اخبار الرياضة.. أول استقالة في الدوري المصري.. صدام جديد بين صلاح وماني.. مفاجأة حكم نهائي كأس مصر

منتجو الدواجن يلعبون بالنار ويحظرون استيرادها.. اقتصادية النواب: ارتفاع كبير في الأسعار

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نرمين ماهر تتألق بـ إطلالة كاجول

مي الغيطي تتألق بإطلالة بسيطة تبرز جمالها

بفستان أنيق.. هكذا تألقت الملكة رانيا