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رياضة

رئيس الوزراء يزور محافظة المنيا لتفقد عدد من المشروعات.. اليوم

السبت 07/سبتمبر/2019 - 07:06 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع
يزور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت محافظة المنيا، حيث يقوم بجولة يتفقد خلالها عددا من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها في القطاعات الخدمية.

يتفقد خلالها محور سمالوط على النيل بطول 22 كيلومترا، ويشمل تنفيذ 31 كوبري، و19 نفقًا ضمن 5 محاور على نهر النيل.

ويزور رئيس الوزراء كورنيش النيل بمدينة المنيا بعد عمليات التطوير، وشارع مصر، والذي يشمل طرح مشروعات للخريجين ومن المقرر ان يتفقد ايضا منطقة المنيا الصناعية ويفتتح مجمع الصناعات ومكتب خدمة المستثمرين .

كما سيعقد رئيس الوزراء اجتماعا مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة المنيا والقيادات التنفيذية ،لمناقشة مطالب والاحتياجات الخاصة بالمحافظة .

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