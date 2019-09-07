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رياضة

جوزيه كلمة السر.. وائل جمعة: 4 صفات إذا امتلكها فايلر سينجح مع الأهلي.. تفاصيل

السبت 07/سبتمبر/2019 - 04:36 ص
جوزيه وفايلر
جوزيه وفايلر
محمد رشاد
طالب وائل جمعة لاعب الأهلي السابق كل من يحب النادي بالابتعاد عمن يروج لما أسماه بـ"الكلام المشبوه" بشأن رينيه فايلر المدير الفني الجديد للنادي، قائلًا أنه إذا امتلك 4 صفقات تواجدت في مانويل جوزيه سينجح.

وقال وائل جمعة في تصريحاته لقناة الأهلي الرسمية: "أنا ضد الأحكام المسبقة على المدير الفني قبل أن يبدأ في العمل، وهناك الكثير من المدربين نجحوا في مصر دون أن يكون لهم تاريخ كبير ، من خلال طريقة اللعب الخاصة بالمدرب، وما نسمعه عنه لديه مميزات أتوقع أن تجعله ينجح مع الأهلي، لأننا نمتلك البيئة التي تساعد على النجاح."

وأضاف وائل جمعة : "أهم شيء أن يكون لدى فايلر الأشياء التي تعلمناها من مانويل جوزيه، وهي الطموح والإرادة والرغبة والشخصية وهذه النقطة تحديدًا توقعتها مما سمعته وقرأته عنه ، لكن ما يهم هو أن النادي الأهلي اختاره ومن يختاره الأهلي يجب أن ندعمه دائمًا، وعلينا أن نبتعد عن الكلام المشبوه الذي يقال بشأن فايلر سواء التقليل من قيمته وتصدير الإحباط بشأنه."

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