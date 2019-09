كيم كارديشان تعترف بسر خطير تحت تأثير الكحوليات.. فيديو

تحدثت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية، كيم كارداشيان، عن سر مقاطعتها المشروبات الكحولية خلال الفترة الأخيرة.



وكشفت ببرنامجها الواقعي "Keeping up with The Kardashians"، أنها اعترفت بحملها فى طفلها الرابع من أم بديلة، وهي في حالة لاوعي، تحت تأثير الكحوليات.



وقالت "كارداشيان"، في اعترافها، بأنها كشفت عن حملها الرابع لأحد الأشخاص، وهي مخمورة، في الحفل السنوي الذي يقيمه أهلها في شهر ديسمبر، بمناسبة أعياد الكريسماس.



وكانت كيم كارداشيان قد استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاجو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.