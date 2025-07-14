كيفية المسح على الجبيرة أثناء الوضوء.. عضو مركز الأزهر تجيب

قالت إيمان أبو قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا كان لدى الإنسان مشكلة في عضو من أعضاء جسده تستدعي عدم وصول الماء إليه بناءً على نصيحة الطبيب، فعليه أن يضع ضماداً أو حائلًا أو لاصقًا طبياً يمنع وصول الماء إلى هذا العضو.

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح تليفزيوني، اليوم الاثنين، أن الشخص بعد ذلك يعمم جسده بالماء ويمسح على هذا الحائل أو الضماد، وبذلك يكون قد تم اغتساله شرعاً، مع استحباب التيمم بعدها إذا كان في استطاعته، لأن المسح كان على الحائل وليس على العضو نفسه.

وأوضحت أنه إذا تعذر عليه التيمم، فإن الاغتسال مع المسح على الحائل يكفي شرعاً، كما أن المسح على الجبيرة جائز ومشروع، مستشهدة بحديث الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له: "امسح عليها".

وفيما يخص الوضوء، أكدت أن المسح على الجبيرة التي تستغرق العضو كاملاً جائز عند جمهور الفقهاء، فالشخص يمسح على الجبيرة فقط ولا يبلل العضو بالماء.

وأشارت كذلك إلى أنه إذا كان هناك جرح بدون جبيرة ونصح الطبيب بعدم وصول الماء إليه، فيجري الوضوء أو الغسل على باقي الأعضاء، مع ضم الجرح ومسحه دون غسله أو تعريضه للماء حفاظاً على الضرر، مستشهدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار".