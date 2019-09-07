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فن

أحمد الفيشاوى ينضم لفيلم عقد الخواجة مع هيفاء وهبى

السبت 07/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
أحمد الفيشاوى
أحمد الفيشاوى
نبيل العدوى
يستعد الفنان أحمد الفيشاوى والفنانة هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدهما بفيلم عقدة الخواجة، والذي تدور أحداثه في إطار أكشن رومانسي.

العمل من المنتظر الإعلان عن باقى تفاصيله قريبا.

وتعود هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب سنوات حيث كان فيلم "حلاوة روح" آخر عمل شاركت في بطولته وبعدها تفرغت للدراما والغناء.

وكانت هيفاء وهبي عانت من وعكة صحية منذ فترة ولكنها أعلنت تعافيها منها مؤخرًا.

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