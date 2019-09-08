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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن: تم إيقاف بطاقة التموين بدون سابق إنذار.. والسبب مجهول

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:01 ص
صدى البلد
وسام مختار
أستغاث المواطن عامر حامد ، المقيم فى مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، بخصوص إيقاف بطاقة التموين الخاصة به دون إنذاره.

وقال فى رسالته : "فوجئت بوقف التموين والمقررات التموينية عن شهر سبتمبر دون سبب أو وجود رسالة تفيد ذلك ببون العيش أو بون التموين رغم تأكيد الوزارة على وجود مثل هذه الرسائل للإعلام وتنبيه أصحاب البطاقات التموينية لكتابه تظلم أما ما حدث فى بطاقتى لم يتم إخطارى أو التنبيه".

وأضاف: "شروط استبعاد المستفيدين التى تم الإعلان عنها غير مطبقة علي أو على أفراد أسرتى فهم تلاميذ فى المراحل الابتدائية، وموعد التظلمات انتهى يوم ٣١ أغسطس ولم أكن أعرف لعدم إنذارى من قبل".

وناشد القارئ المسئولين ضرورة التدخل لعودة حقه فى البطاقة التموين هو وأسرته، رقم البطاقة ١٠٦٠٠٣٥١٦٠٧٥ ويمكن التواصل معه على رقم الهاتف التالى ٠١١٥١٤٣١٠٤٢.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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