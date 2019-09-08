ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع صادرات الصين واستمرار ضعف الواردات

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 08:55 ص
تراجع صادرات الصين
تراجع صادرات الصين واستمرار ضعف الواردات
رويترز
تراجعت صادرات الصين واحدا بالمئة على غير المتوقع في أغسطس مقارنة بها قبل عام، حسبما أظهرته بيانات الجمارك، اليوم الأحد، متأثرة بتصاعد حرب التجارة الصينية الأمريكية واستمرار ضعف الطلب العالمي.

كان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الصادرات اثنين بالمئة، بعد صعودها 3.3 بالمئة في يوليو.

وتراجعت الواردات 5.6 بالمئة على أساس سنوي، في قراءة أقل بقليل من هبوط متوقع عند ستة بالمئة ودون تغير عن مستوى الانخفاض المسجل في يوليو.

وبهذا يبلغ الفائض التجاري للصين 34.84 مليار دولار في أغسطس، مقارنة مع 45.06 مليار في يوليو. وتوقع المحللون 43 مليار دولار.

شهد أغسطس تصعيدا في النزاع التجاري المرير الدائر منذ عام، مع إعلان واشنطن عن رسوم جمركية بنسبة 15 بالمئة على تشكيلة واسعة من السلع الصينية بدءا من أول سبتمبر، لترد الصين برسوم انتقامية، وتسمح لعملتها اليوان بالانخفاض بشدة لتخفيف ضغط الرسوم.

ومن المقرر أن يدخل مزيد من الرسوم الأمريكية حيز التنفيذ في أول أكتوبر و15 ديسمبر.

كانت الصين والولايات المتحدة اتفقتا يوم الخميس على إجراء محادثات تجارة رفيعة المستوى أوائل أكتوبر في واشنطن، في أول مباحثات مباشرة بين الجانبين منذ اجتماع لم يكلل بالنجاج في نهاية يوليو.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد تعيينه وزيرا للطاقة.. من هو الأمير عبد العزيز بن سلمان

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

توجيه الشكر لمحمد يوسف .. قرارات مجلس الأهلي بشأن كرة القدم والألعاب الأخرى

احذر هذه العلامات.. إذا ظهرت على طفلك تدل على تعرضه لأذى فى المدرسة

أخبار الفن .. رقصة مثيرة لـ فيفي عبده .. ابنة عمرو دياب في ملهى ليلي .. حادث مروع لـ حكيم

مارست الرذيلة مع صديقه وسامحها.. تفاصيل جديدة فى واقعة مقتل سائق البحيرة على يد زوجته وعشيقها

ترشيح حسن شحاتة لقيادة المنتخب عيب .. طولان: مينفعش ابني يقيمني

قتلت زوجها على طريقة الموساد.. سماح مارست الرذيلة مع عشيقها على جثة أبو العيال .. تفاصيل جريمة المنوفية

شاهد .. نجم الأهلي يتألق مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو

علي جمعة: كل ميت نجس إلا 5 أموات ..فيديو

تركي آل الشيخ يتسبب في انقلاب داخل ناد إسباني.. فيديو

أخبار الفن .. نقابة المهن الموسيقية تشن هجوما على حكيم.. وهنا الزاهد تخطف الأنظار مع شقيقتها

النيابة السعودية تحقق في واقعة مثيرة للجدل داخل فندق.. فيديو

حلمي طولان: هذا اللاعب هازارد الكرة المصرية.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مجلس الأهلي يحظر السوشيال ميديا.. رسالة مرتضى منصور لأعضاء الزمالك.. حسام حسن لا يصلح للمنتخب

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 - 9 - 2019.. فيديو

كان بيدورها بالمنفلة.. تعرف على بطة إسماعيل ياسين الستروين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور 50 ألف.. شاهد.. 60 صورة من حفل محمد حماقي بالاسكندرية

بعد قرار مده.. تزايد أعداد المواطنين على معرض أهلا مدارس.. فيديو وصور

اتحاد الكرة يعلن نظام مسابقة الدوري لأندية القسم الثاني .. صور