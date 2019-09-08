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رياضة

التشكيل المتوقع.. ثلاثي ناري في هجوم بيراميدز أمام الزمالك بـ نهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 11:03 ص
الزمالك - بيراميدز
الزمالك - بيراميدز
إسراء أشرف
تترقب الجماهير المصرية، اليوم، الأحد، نهائي كأس مصر، بين الزمالك وبيراميدز، الذي يستضيفه ملعب "برج العرب" بمدينة الإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لـ بيراميدز بتشكيل ناري على أمل تحقيق اللقب لأول مرة في تاريخه.

ونرصد التشكيل المتوقع لـ بيراميدز لمواجهة الزمالك حيث جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - عمر جابر - عبدالله السعيد

خط الهجوم: عبده لومالا - إيريك تراوري - جون أنطوي

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