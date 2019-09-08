الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. مصر للطيران تتسلم طائرة A220 رسميًا

أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، رسميًا تسلم الشركة أولى طائراتها من طراز A220-300، من إجمالى 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة فى إطار خطة تحديث أسطولها الجوي .





وأعرب الطيار أحمد عادل، عن سعادته بأن تكون الشركة الوطنية مصر للطيران أول شركة طيران فى الشرق الأوسط تتسلم هذا الطراز الجديد، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل هذه الطائرة بجانب الطائرات الموجودة في أسطول الشركة الوطنية.





وتوجّه رئيس مصر للطيران، بالشكر لفريق العمل بالشركتين ايرباص ومن قبلها بومباردييه وفريق عمل مصر للطيران علي المجهود الكبير والمشرف طوال الفترة الماضية وما قدموه من عمل جاد مخلص ودءوب لاستلام هذه الطائرات في فترة زمنية محددة.





وقال رئيس مصر للطيران، "يسعدنا انضمام هذه الطراز إلى أسطولنا المميز ليعمل بجانب الطرازات الموجودة علي شبكة خطوطنا الجوية التي تتوسع باستمرار في ظل عضويتنا بتحالف ستار العالمي، حيث تشهد الشركة حاليًا مرحلة تطور وتوجه نحو التشغيل الأمثل وفق أسس تجارية ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء.





وأكد أن مصر للطيران وشركة إيرباص العالمية بينهما علاقة وطيدة ليست وليدة اليوم، وإنما تمتد لعشرات السنين، حيث بدأ هذا التعاون منذ عام 1980 بتعاقد مصر للطيران على شراء 8 طائرات من طراز A300-B4 ، تلاها انضمام طرازات مختلفة لأسطولنا الجوي منها الايرباص A320 وA321 وA330و A340 وغيرها والتي شرفت بالطيران عليها جميعا كمساعد طيار ثم قائدا ثم مدربا عليها ولايقتصر التعاون في مجال شراء الطائرات فقط ولكن يمتد الي مجالات متعددة في صناعة النقل الجوي مثل: الصيانة و التدريب بالإضافة إلي الدور المجتمعي المشترك لدي الكيانيين الكبيرين، وتعتبر مصر للطيران شريك رئيسي لشركة ايرباص في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا ونحن فخورون بهذه الشراكة النموذجية لخدمة وتطوير صناعة النقل الجوي.



