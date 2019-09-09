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حوادث

ضبط شخصين يحوزان كيلو حشيش بقصد الإتجار فى الشروق

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:42 م
المتهمين
المتهمين
محمد صبرى
القى ضباط مباحث القاهرة القبض على شخصين بالشروق وبحوزتهما كيلو من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

وأثناء مرور قوة أمنية من إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق تمكنت من ضبط (عاطلان لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام - هاتف محمول - مبلغ مالى).

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول بقصد الإتصال بعملائهما ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة ، والسيارة لتسهيل تحركاتهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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