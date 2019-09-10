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مرأة

بفستان قصير .. عبير صبرى تبرز أنوثتها بهذه الإطلالة

الثلاثاء 10/سبتمبر/2019 - 06:08 م
عبير صبرى
عبير صبرى
هاجر هانئ
حرصت الفنانة عبير صبرى على مشاركة متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورة جديدة لها .

ظهرت عبير فى الصور بإطلالة أنثوية، مرتدية فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة وذا أكمام مكشوفة، واتسم التصميم بنقوشات الورد الملونة.

وانتعلت حذاء أنيقا ذا كعب عالى، كما اعتمدت عبير صبرى على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا ملفتا يرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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