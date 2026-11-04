رئيس الأركان الكويتي وقائد القيادة العسكرية لمجلس التعاون يبحثان تعزيز التكامل ودعم العمل الخليجي المشترك

ذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، أن رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق الركن خالد الشريعان، استقبل، اليوم الأربعاء، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون الخليجي، اللواء الركن عبدالعزيز البلوي.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد تبادل الأحاديث الودية ومناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في دعم مسيرة العمل العسكري الخليجي المشترك، وتعزيز التكامل في مختلف القطاعات بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وأضافت أن اللقاء حضره قائد قوات درع الجزيرة، اللواء الركن محمد الرويس، وعدد من كبار الضباط القادة من كلا الجانبين.