8.5 % ارتفاعا في تجارة الخدمات بالصين خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2026

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة التجارة الصينية اليوم الأربعاء، أن تجارة الخدمات في الصين سجلت نموا بنسبة 8.5% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، ليبلغ إجمالي حجمها نحو 5.77 تريليون يوان (حوالي 863.77 مليار دولار أمريكي).

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" - نقلا عن بيانات وزارة التجارة خلال الفترة المذكورة - أن صادرات الخدمات ارتفعت بنسبة 14.8% على أساس سنوي لتتجاوز 2.27 تريليون يوان، بينما بلغت واردات الخدمات قرابة 3.5 تريليون يوان، بزيادة قدرها 4.8% قياسا إلى العام الماضي، وانخفض عجز تجارة الخدمات بمقدار 132.66 مليار يوان مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى قرابة 1.23 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات التفصيلية أن خدمات النقل احتلت المرتبة الأولى من حيث نمو قيمة الصادرات والواردات، إذ ارتفعت صادرات وواردات خدمات النقل بنسبة 33.9%، لتصل إلى 1.28 تريليون يوان. وعلى وجه التحديد ارتفعت صادرات خدمات النقل بنسبة 29.4%، لتصل إلى 482.32 مليار يوان، فيما بلغت وارداتها 799.4 مليار يوان، بزيادة 36.8% على أساس سنوي.

كما سجلت الخدمات كثيفة المعرفة نموا سريعا نسبيا، حيث ارتفعت التجارة المرتبطة بهذه الخدمات، والتي تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والملكية الفكرية وغيرها، بنسبة 7.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.53 تريليون يوان في الأرباع الثلاثة الأولى، وهو ما يمثل 43.9% من إجمالي تجارة الخدمات.

وبلغت قيمة صادرات الخدمات كثيفة المعرفة نحو 1.22 تريليون يوان، بزيادة 11.7% على أساس سنوي، وشكلت 53.7% من إجمالي صادرات الخدمات، وبلغت قيمة واردات الخدمات كثيفة المعرفة 1.31 تريليون يوان، بزيادة 3.7% على أساس سنوي، مشكلة 37.5% من إجمالي واردات الخدمات.