اشتعال النيران عقب خروج قطار عن مساره بالولايات المتحدة.. فيديو وصور

خرج قطار شحن عن القضبان في مدينة دوبو بولاية إلينوي الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ما تسبب في اشتعال النيران بسيارات القطارات والمنازل المجاورة.



ووفقا لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، توجهت قوات الطوارئ إلى ولاية إلينوي الأمريكية، بسبب بلاغ عن اشتعال النيران في عربات قطارات ومنازل، عقب خروج قطار عن مساره.



وقالت الشبكة الأمريكية إن المسئولين لن يعرفوا حتى الأن، ماذا كان يحمل القطار.



ولم يسفر الحادث عن إصابات، لكن تم إخلاء عشرات المنازل في المنطقة المجاورة.



