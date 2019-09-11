محاضرة فنية بالفيديو للأهلي قبل مباراة كانو سبورت الغيني

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الجهاز المعاون تجهيز عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات فريق كانو سبورت الغيني.



وطلب فايلر من أحمد سليمان محلل الأداء التركيز على لقطات محددة من مباريات فريق كانو سبورت الغيني التي شاهدها مسبقا؛ لعرضها على اللاعبين في المحاضرة مساء اليوم.



ويعقد فايلر المدير الفني للفريق محاضرة فنية بالفيديو مع لاعبيه في التاسعة مساء اليوم الأربعاء بفندق إقامة البعثة لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الغيني .



ويؤدي الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً، على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.



ويواجه الأهلي فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا .

