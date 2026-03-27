حنان مطاوع تستعيد ذكريات والدها الفنان الراحل مع الزعيم بصورة من الكينج

نشرت الفنانة حنان مطاوع، لمتابعيها، و جمهورها صورة لها أمام الفنان محمد إمام من مسلسل “الكينج” الذى عرض فى موسم رمضان 2026، ذكرتها بمشهد للزعيم عادل إمام مع والدها الراحل، الفنان كرم مطاوع عام 1993 من فيلم "المنسي".

وعلقت حنان مطاوع الصورة عبر حسابها الرسمى على «انستجرام»: “بين الماضى والحاضر، الآباء والأبناء”،



وشهدت الصورة تفاعل كبير من الجمهور؛ معلقين: «بحبك اوووى وبحب تمسيلك بجد شابوووو»، «احلى حنان فى الدنيا.....تمثيلك روووعة»، «ياسلام ياسلام والدك أنا من معجبينه كرم مطاوع»، «دورك كان تحفة، عيطت جدا فى آخر مشهد ليكى مع حمزة حقيقية أوى»، «الله يرحمه نسف عادل امام بالمنسي».



مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ويشارك فى بطولته حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، سامى مغاورى، كمال أبو رية، حجاج عبد العظيم، انتصار، عماد رشاد، بسنت شوقى، لبنى ونس، أحمد فهيم، أحمد كشك، ياسر الزنكلونى، محمد خميس، مصطفى البنا، ياسر عزت، حمزة ياسر.