العزاء غدا.. وفاة السيناريست محمد عزيز ونقابة السينمائيين تنعاه

نعت نقابة المهن السينمائية السيناريست محمد عزيز، رئيس المركز القومي للسينما الأسبق، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

وقال المخرج مسعد فودة، نقيب السينمائيين، إن المؤلف محمد عزيز من الموهوبين الذين لم تتحقق أحلامهم، إذ سعى خلال مسيرته إلى تقديم تجارب درامية على المستويين السينمائي والتليفزيوني بشكل مختلف، وكان من أبناء النقابة المخلصين، وقدم أعمالًا تؤكد موهبته المتفردة.



أعمال محمد عزيز

وقام محمد عزيز بتأليف العديد من الأفلام والمسلسلات، منها فيلم «اشتباه» بطولة نجلاء فتحي وإخراج علاء كريم، و«الزوجة تعرف أكثر» بطولة فاروق الفيشاوي، معالي زايد، إلهام شاهين، وصلاح ذو الفقار، وإخراج خليل شوقي، و«طيور الزمن الجريح» بطولة سناء جميل، خالد زكي، حمدي غيث، وإخراج تيسير عبود، و«ميدان شرق» بطولة هدى سلطان، خالد زكي، طارق دسوقي، وعلا رامي.

وسيقام عزاء المغفور له بإذن الله محمد عزيز بدار مناسبات السيدة فاطمة الزهراء بمدينة نصر، يوم السبت 28 مارس الجاري، من الساعة السادسة إلى التاسعة مساءً.