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رياضة

عاشور ينتظم في التدريبات الجماعية للأهلي..اليوم

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 12:21 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
ينتظم حسام عاشور، كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في تدريبات الأهلي الجماعية مساء اليوم الأربعاء في غينيا الاستوائية.

وكان عاشور قد اكتفى بأداء جلسة تدريبات تأهيلية في «الجيم» أمس الثلاثاء خلال مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة قبل السفر إلى غينيا الاستوائية.

واشتكى عاشور من التهاب خفيف في عضلة السمانة قبل خضوعه لجلسة علاج طبيعي وتأهيل؛ ليتعافى ويصبح جاهزا للمشاركة بصورة طبيعية في المران اليوم.

ويخوض الأهلي مرانه الأول في غينيا الاستوائية الساعة الخامسة مساء اليوم على أحد ملاعب التدريب التي حددها سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

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