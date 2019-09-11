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شريف عامر: عملت أكثر من 12 ساعة على الهواء خلال أحداث 11 سبتمبر

الأربعاء 11/سبتمبر/2019 - 11:04 م
احداث 11 سبتمبر
احداث 11 سبتمبر
خالد محيي الدين
قال الإعلامي شريف عامر، إنه عمل كمترجم للأخبار والتقارير خلال ضرب برجي التجارة العالمية في 11 سبتمبر عام 2001.

ونوه "عامر" خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلى أنه عمل خلالها في النشرة أكثر من 12 ساعة على الهواء، بداية من 2 مساء حتى الثانية بعد منتصف الليل.

وأشار الإعلامي "شريف عامر"، إلى أن ذلك الحدث أثر في العالم بشكل كبير حتي الآن، حيث يتحدث الرئيس الأمريكي ترامب عن ذلك الحادث بعد مرور أكثر من 18 عاما.

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