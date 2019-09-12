المسابقات تكشف كيف يحصل الأهلي والزمالك وبيراميدز على راحة المباريات الأفريقية

قال حسام الزناتى القائم بأعمال رئيس لجنة المسابقات أن الفرق المشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية سوف تحصل على 4 أيام راحة قبل مبارياتها ومثلها بعد انتهاء اللقاءات.





وأكد "الزناتى" على هامش قرعة الدورى الممتاز أنه فى حال وصول أحد الفرق إلى الدور قبل النهائى والنهائى سوف تزيد الأيام الخاصة بالراحة إلى 5.





ويشارك من الأندية المصرية في البطولات الأفريقية النادي الأهلي ونادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا، وبيرامديز والمصري في كأس الكونفدرالية.





وأسفرت القرعة عن جدول الأسبوع الأول على النحو التالي:

إنبى مع بيراميدز

المصرى مع حرس الحدود

الجونة مع الإسماعيلي

الزمالك مع الاتحاد

الأهلي مع سموحة

اسوان مع مصر المقاصة

طلائع الجيش والمقاولون العرب

الانتاج واف سى مصر