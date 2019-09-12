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رياضة

تقسيمة قوية للاعبي الأهلي في التدريبات بغينيا الاستوائية

الخميس 12/سبتمبر/2019 - 09:32 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أجرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة مطولة للاعبي الفريق خلال المران الجماعي.

وحرص السويسري مدرب الأهلي على توجيه تعليمات محددة لكل اللاعبين في الفريقين ضمن التقسيمة.

وقام فايلر بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين بالأهلي لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية داخل الملعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة.

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