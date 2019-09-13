الإسماعيلي يواجه أهلي بني غازي في دور الـ 32 من البطولة العربية

يواجه فريق كرة القدم الأول بنادي الاسماعيلي، منافسه أهلي بني غازي الليبي اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء ضمن منافسات دور ال32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".





ويدخل الإسماعيلى اللقاء بحضور 7 آلاف مشجع على ملعبه على أن يكون لقاء العودة في دولة تونس أواخر شهر سبتمبر الجاري.





ويسعى فريق الإسماعيلى بقيادة الصربي ميودراج المدير الفني للدراويش لطمأنة الجمهور على الفريق ومستوى اللاعبين ومنحهم أمل لعودتهم لمنصات التتويج التي غاب عنها الفترة الماضية .



