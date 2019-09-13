ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم

الجمعة 13/سبتمبر/2019 - 01:07 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء؛ يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل إثيوبيا في دور الـ 64 من البطولة.

ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ـ الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السويسري فايلر يلقي محاضرة فنية للاعبي الأهلي

شاهد.. استعدادات الاهلي لمواجهة كانو سبورت بدوري ابطال افريقيا

قرار جديد من فايلر قبل مواجهة الأهلى لـ كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

استعدادا لكانو سبورت.. فايلر يفاجئ الجميع بقرار جديد في تدريبات الأهلي

فايلر يطمئن على حجم إصابة نجم الأهلى

محاضرة فنية بالفيديو للأهلي قبل مباراة كانو سبورت الغيني

ترشيحاتنا

إبراهيم حسن يتحدث لأول مرة عن تدريب منتخب مصر.. ويختار الأنسب

بـ الدولار.. تعرف على سعر فستان أيتن عامر فى صاحبة السعادة.. صور

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

ديانا حداد تحصد 790 ألف مشاهدة بأغنيتها الجديدة جمالو

فضل يوم الجمعة ووقت قراءة سورة الكهف فيه

برنامج لـ حسن شحاتة.. مرتضى منصور يعلن خريطة قناة الزمالك الجديدة

بينهم قناة مصرية.. موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

ريال مدريد يقدم عرضا ماليا خياليا لـ محمد صلاح .. تعرف عليه

إبراهيم حسن يتحدث لأول مرة عن تدريب منتخب مصر.. ويختار الأنسب

برنامج لـ حسن شحاتة.. مرتضى منصور يعلن خريطة قناة الزمالك الجديدة

اخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن ملعب مباراة السوبر.. وآخر تطورات الحالة الصحية لـ حسام حسن

مؤمن زكريا يكشف تفاصيل جديدة في أزمته مع الأهلي .. رسالة الخطيب والاعتزال الأبرز (فيديو)

موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالى

شاهد.. رسائل جمهور الزمالك لـ مؤمن زكريا بعد الأزمة النفسية

موعد مباراة ليفربول محمد صلاح ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-9 -2019 والقنوات الناقلة

الأهلي يرفض خوض مباراة السوبر أمام الزمالك بدون جمهور

موعد مباراة الإسماعيلي وأهلي بني غازي في البطولة العربية والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل صينية الرقاق الطرى.. 4 وصفات مميزة .. بالصور

بإطلالة كلاسيكية.. هند صبري تتألق بمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

بإطلالة جذابة.. زوجة أحمد داوود تتألق في حفل زفاف هنا الزاهد