استعدادا لمواجهة كانو سبورت.. محاضرة فنية للاعبي الأهلي مساء اليوم

يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، محاضرة فنية مع لاعبي الفريق مساء اليوم الجمعة عقب تناول وجبة العشاء؛ يشاهد خلالها اللاعبون تسجيلا لمباراة كانو سبورت أمام بطل إثيوبيا في دور الـ 64 من البطولة.



ويشرح الجهاز الفني للاعبين نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق المنافس ويحدد الأدوار المطلوبة من كل لاعب خلال المباراة وفقا لخطة اللعب.



ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 لبطولة إفريقيا في المباراة المقرر إقامتها الساعة السادسة مساء غد السبت بتوقيت القاهرة ـ الخامسة بتوقيت غينيا الاستوائية.



