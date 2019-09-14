الجيش اللبناني يوضح حقيقة العلاقة بين قائده ومتهم بالجاسوسية لصالح إسرائيل

أصدرت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني، بيانا كشفت فيه عن حقيقة اللغط المثار حول صورة تجمع بين العماد جوزيف عون وعامر إلياس الفاخوري، الموقوف على ذمة اتهامات بالتجسس لصالح إسرائيل.





وقال البيان "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لقائد الجيش العماد جوزيف عون تجمعه مع الموقوف العميل عامر الياس الفاخوري، ويهم قيادة الجيش أن توضح أنّ هذه الصور تمّ التقاطها خلال زيارة العماد عون للولايات المتحدة الأميركية في تشرين الأوّل من العام 2017، خلال حفل استقبال عام أقامته السفارة اللبنانية على شرف العماد عون، حيث قام المدعوون بالتقاط صور إلى جانبه ومن ضمنهم العميل فاخوري، علمًا أن لا معرفة شخصية تجمعه مع قائد الجيش".



