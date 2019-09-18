تقسيمة قوية في مران الأهلي.. وتدريبات خاصة لـ حراس المرمى

أجري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر من تقسيمة للاعبي الفريق في المران المسائي اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.



وقسم "فايلر"، اللاعبين إلى عدة مجموعات واجرة أكثر من تقسيمة فنية قوية للاطمئنان على حالة الجميع قبل مباراة الزمالك المقرر لها مساء بعد غد الجمعة على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية علي كاس السوبر المحلي.



وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للرباعي شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفي شوبير الذين حصلوا على وحدات تدريبية متنوعة.

