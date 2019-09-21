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مرأة

تعاني بعض الشيء.. حظك اليوم السبت لمواليد برج الحمل

السبت 21/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع، وإليك توقعات برج الحمل وحظك اليوم السبت 21 سبتمبر 2019، وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

مواليد برج الحمل

مهنيًا: تنفتح أمامك أبواب النجاح على مصراعيها، وتعرف ازدهارًا في عملك، فحاول أن تستفيد؛ لأن الفرصة لن تتكرر كثيرا هذه الفترة.

عاطفيًا:لا تدخل الشريك في خلافات غير مجدية، وقد تكون نصائحه مفيدة جدًا لتخطي أي عقبة تعترض طريقك.

صحيًا: وفّر على نفسك عناء المغامرة على حساب صحتك، ولا تتهوّر في اتخاذ قرارات غير صائبة.

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