بوجى عجلات العربة.. الكشف عن أسباب انقلاب قطار ركاب الضبعة

كشفت المعلومات الأولية والتحقيقات عن سبب حادث قطار الركاب الذى تعرض للانقلاب بزاوية العوامة بمدينة الضبعة .

أظهرت المعلومات أن القطار تاخر فى تحركة من محطة قطار مرسي مطروح لمدة ربع ساعة، حيث كان محدد التحرك الساعة 1.45 ولكنه تحرك الساعة ال2 ظهرا بسبب عطل فى بوجى عجلات القيادة .

وتسبب تفكك بوجى عجلات العربة الثالثة إلى حدوث انفصال بين العربة والعربة الثانية مما تسبب فى انقلاب القطار .

كانت القوات الأمنية بمطروح قد القت القبض على سائق القطار المتسبب في حادث الضبعة والذى أسفر عنه مصرع 3 وإصابة 103 إذ قررت نيابة مطروح حبس سائق القطار 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت نيابة مطروح إيفاد لجنة فنية لمعرفة أسباب الحادث.



وتعرضت عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف"، اليوم السبت، بعد خروجه عن مساره بين محطتي فوكة وجلال، بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.



وأوضحت مصادر بهيئة السكك الحديدية لصدى البلد أنه تم الدفع بفرق هندسة السكة الحديد وأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، مع تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الحادث.



