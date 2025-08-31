خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح

خرج 96 مصابا من مصابي حادث انقلاب قطار ركاب بمدينة الضبعة، بعد تلقيهم العلاج اللازم بمستشفيات رأس الحكمة والضبعة والعلمين، فيما يتبقى 7 حالات، بالمستشفى بينهم 6 تحت الملاحظة الطبية بمستشفى العلمين وحالة في مستشفى مطروح العام.

حيث يتواجد ، 6 حالات بمستشفى العلمين وهم: خيري م.ي وخيري .م.خ وعبد الهادي ر.س ومحمد.ا.ا .

كما يتلقى العلاج فى العناية المركزة بالمستشفى عبد الهادي .ر.س- 15 سنة، حيث يعاني من اشتباه نزيف في المخ وكسر في العضلات، ومحمد ا.ح -57 سنة، وهو والد الضحية نرمين.

كما يتبقى حالة في مستشفى مطروح العام.

وشهدت محافظة مطروح ، أمس، حادثًا مروعًا إثر انفصال الجرار عن العربتين الأولى والثانية في أحد القطارات، ما أسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 103 آخرين،

وقد تسبب الحادث في تلف جزء من قضبان السكة الحديدية بطول نحو 15 مترًا.