قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

في جولة الإعادة بجنوب سيناء.. المرأة السيناوية تتصدر المشهد الانتخابي بإقبال لافت

السيدات امام لجان الانتخابات بجنوب سيناء
السيدات امام لجان الانتخابات بجنوب سيناء
ايمن محمد

شهدت لجان التصويت المخصصة للسيدات بمحافظة جنوب سيناء، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، إقبالًا ملحوظًا عكس وعي المرأة السيناوية وحرصها على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، خاصة بمدينة طور سيناء التي تضم أكبر كتلة تصويتية على مستوى المحافظة.

وتوافدت مئات السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان على لجنة مدرسة علي مبارك بمدينة طور سيناء، في مشهد انتخابي اتسم بالانتظام والالتزام، حيث حرصت المشاركات على الإدلاء بأصواتهن لاختيار من يمثلهن تحت قبة البرلمان.

وجرت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم الحركة المرورية، وتوجيه المواطنين إلى التحويلات المقررة لتسهيل دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان دون معوقات.

وأكدت إحدى المشاركات، هبة عبد الرحمن، أنها حرصت على الحضور والمشاركة في جولة الإعادة انطلاقًا من قناعتها بأهمية صوتها في اختيار ممثل حقيقي عنها في البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن المناخ الديمقراطي وحرية الاختيار شجعاها على المشاركة الإيجابية.

من جانبها، أوضحت فاطمة حسين  أن السيدات البدويات أصبحن يتمتعن بقدر كبير من الوعي السياسي، ويحرصن على اختيار نائب قادر على تمثيل قضاياهن والوصول إلى التجمعات البدوية البعيدة، والعمل على توفير الخدمات الأساسية لها، خاصة في نطاق خليج السويس بجنوب سيناء.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة قدمت كامل الدعم التنظيمي واللوجستي للعملية الانتخابية، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان، مع الالتزام التام بالحياد.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، تضم لجنة عامة بمدينة طور سيناء و9 لجان فرعية، موزعة بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، إلى جانب مقرين انتخابيين بمدينة رأس سدر.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الثانية 67 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة، منهم 39 ألفًا و966 بمدينة طور سيناء، و16 ألفًا و421 بمدينة رأس سدر، و6 آلاف و135 بمدينة أبو زنيمة، و5 آلاف و420 بمدينة أبو رديس، في مشهد انتخابي يعكس المشاركة المجتمعية والاهتمام بالمسار الديمقراطي.

جنوب سيناء إقبال انتخابات مجلس النواب السيدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

ترشيحاتنا

الحموضة

احترس إهمالها.. مضاعفات غير متوقعة لارتجاع الحموضة

القلب

عشبة غير متوقعة تمنع القلق والاكتئاب وأمراض القلب

حفل الزفاف

صدى البلد يهنئ محمد خالد ومروة نور الدين بحفل زفافهما.. صور

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد