في جولة الإعادة بجنوب سيناء.. المرأة السيناوية تتصدر المشهد الانتخابي بإقبال لافت

شهدت لجان التصويت المخصصة للسيدات بمحافظة جنوب سيناء، خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، إقبالًا ملحوظًا عكس وعي المرأة السيناوية وحرصها على المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الدستورية، خاصة بمدينة طور سيناء التي تضم أكبر كتلة تصويتية على مستوى المحافظة.

وتوافدت مئات السيدات منذ الساعات الأولى لفتح اللجان على لجنة مدرسة علي مبارك بمدينة طور سيناء، في مشهد انتخابي اتسم بالانتظام والالتزام، حيث حرصت المشاركات على الإدلاء بأصواتهن لاختيار من يمثلهن تحت قبة البرلمان.

وجرت العملية الانتخابية وسط إجراءات أمنية وتنظيمية مشددة، مع تواجد مكثف لرجال المرور لتنظيم الحركة المرورية، وتوجيه المواطنين إلى التحويلات المقررة لتسهيل دخول وخروج الناخبين من مقار اللجان دون معوقات.

وأكدت إحدى المشاركات، هبة عبد الرحمن، أنها حرصت على الحضور والمشاركة في جولة الإعادة انطلاقًا من قناعتها بأهمية صوتها في اختيار ممثل حقيقي عنها في البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن المناخ الديمقراطي وحرية الاختيار شجعاها على المشاركة الإيجابية.

من جانبها، أوضحت فاطمة حسين أن السيدات البدويات أصبحن يتمتعن بقدر كبير من الوعي السياسي، ويحرصن على اختيار نائب قادر على تمثيل قضاياهن والوصول إلى التجمعات البدوية البعيدة، والعمل على توفير الخدمات الأساسية لها، خاصة في نطاق خليج السويس بجنوب سيناء.

وفي السياق ذاته، أكد اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة قدمت كامل الدعم التنظيمي واللوجستي للعملية الانتخابية، مع متابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، للاطمئنان على انتظام سير العمل داخل اللجان، مع الالتزام التام بالحياد.

وتُجرى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بجنوب سيناء داخل 10 لجان انتخابية بالدائرة الثانية فقط على مستوى المحافظة، تضم لجنة عامة بمدينة طور سيناء و9 لجان فرعية، موزعة بواقع 6 مدارس بمدينة الطور، ومدرسة واحدة بكل من أبو رديس وأبو زنيمة، إلى جانب مقرين انتخابيين بمدينة رأس سدر.

ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الثانية 67 ألفًا و932 ناخبًا وناخبة، منهم 39 ألفًا و966 بمدينة طور سيناء، و16 ألفًا و421 بمدينة رأس سدر، و6 آلاف و135 بمدينة أبو زنيمة، و5 آلاف و420 بمدينة أبو رديس، في مشهد انتخابي يعكس المشاركة المجتمعية والاهتمام بالمسار الديمقراطي.