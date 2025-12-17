قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنخفض الجوي فاقم الكارثة الإنسانية في غزة.. جهود مصرية حثيثة لتوفير المساعدات والخيام
مفتي الجمهورية يودع الوفود المشاركة في الندوة العالمية الثانية لـ الإفتاء
مصر تدين إقدام حكومة إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية
هاني رمزي : اتحاد الكرة مجهز بديل حسام حسن ومستني أمم أفريقيا
تريزيجيه لـ محمد عبد المنعم: إن شاء الله ترجع بالسلامة وتكسر الدنيا تاني
الأوقاف تعلن فتح باب التقديم لعضوية المقارئ القرآنية.. تفاصيل
جامعة العاصمة تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي الزاوية الحمراء
لا يرتبط بوقت معين.. الإفتاء: قضاء رمضان واجب ثابت يجوز أداؤه في أي شهر من السنة
العراق ينفي وقوع انفجارات داخل قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية
الجامعة العربية تحيي اليوم العالمي للمهاجر وتؤكد على عدة مطالب عاجلة
مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم توكتوك وربع نقل بإحدى قرى سمالوط بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب: تحركات الحكومة لخفض الفقر يدفع للإحساس بثمار الجمهورية الجديدة

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن
فريدة محمد

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن جهود الحكومة المصرية لخفض معدلات الفقر تأتي في صميم رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهي خطوة هامة نحو الإحساس الحقيق بثمار الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار محسن، في تصريح صحفي له اليوم أن خفض الفقر لن يكون مجرد هدف اقتصادي، بل سيؤثر بشكل مباشر في تحسين حياة المواطن المصري، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الضبط المالي والتوازن في توزيع الموارد.

وأضاف أن هذه التحركات تتسق مع استراتيجية الحكومة في معالجة التحديات الاقتصادية من خلال تعزيز الانضباط المالي وإعادة هيكلة الديون، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة. 

وفي سياق الحديث عن نجاحات الاقتصاد المصري، أشاد عضو مجلس الشيوخ، بما حققته مصر من استقرار اقتصادي ملحوظ على مدار السنوات الأخيرة. حيث شهدت البلاد انخفاضًا ملحوظًا في معدلات التضخم، مما ساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى تراجع معدل البطالة بشكل ملموس. وأكد أن هذه التحسينات الاقتصادية تشكل أساسًا قويًا لتحقيق المزيد من التنمية في جميع القطاعات.

كما أشار  نائب بني سويف، إلى أن تلك النجاحات تعتبر ثمرة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي اتبعتها الحكومة بتوجيهات الرئيس، والتي ساعدت في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي ومكافحة الفقر، مما يعكس التقدم الحقيقي نحو الجمهورية الجديدة.

واختتم النائب احمد محسن حديثه أن، هذه الخطط تمثل انعكاسًا حقيقيًا للإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في إطار الجمهورية الجديدة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملموس في مختلف القطاعات، وخصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والمرافق العامة، والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطن المصري.

أحمد محسن تحركات الحكومة الجمهورية الجديدة الاقتصاد الوطني الفقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

بعد وفاتها في حادث مأساوي.. ما لا تعرفه عن نيفين مندور

نيفين مندور

بطلة اللي بالي بالك.. وفاة الفنانة نيفين مندور

صورة بعض الضحايا

مركب الموت إلى اليونان| صديق 5 من الضحايا يكشف مأساة الهجرة غير الشرعية.. «أنا نفسي مشيت في الطريق ده وكنت واحد منهم»

الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إمام عاشور

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

ترشيحاتنا

محكمة - أرشيفية

واقع قاصر بموافقة أمها.. الإعدام شنقا لـ عامل الجيزة وزوجته

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

المتهمين

القبض على 4 من أنصار مرشح بالدقهلية

بالصور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور
وفاة نيفين مندور

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

انتخابات
انتخابات
انتخابات

رسالة للعالم..محافظ الشرقية يدعو الشباب والمرأة للمشاركة في الإنتخابات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد