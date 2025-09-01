مشاجرة داخل نادي الزمالك تنتهي بإصابة سيدة ونقلها إلى المستشفى

انفرد موقع صدى البلد بكشف تفاصيل واقعة داخل نادي الزمالك صباح اليوم الاثنين بعد نشوب مشاجرة عنيفة بين عدد من الأعضاء داخل مقر النادي، وأسفرت عن إصابة سيدة بإصابات بالغة.

انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل السيدة المصابة إلى مستشفى إمبابة العام، حيث تخضع لفحوصات طبية شاملة لتحديد طبيعة الإصابات التي لحقت بها وسط حالة من القلق والارتباك بين المتواجدين.

الجهات الأمنية تلقت إخطارا بالواقعة وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مقر النادي لاحتواء الموقف والتحقيق في ملابساته وجمع أقوال الشهود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر أن إدارة النادي تتابع الموقف عن كثب وتبحث اتخاذ خطوات عاجلة لفرض الانضباط ومنع تكرار مثل هذه المشادات حفاظا على الأعضاء وسمعة النادي العريق الذي يعد واحدا من أعرق المؤسسات الرياضية في مصر.