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رياضة

تفاصيل اجتماع باهر المحمدي مع لاعبي الإسماعيلي بعد الفوز على الجونة

السبت 21/سبتمبر/2019 - 08:53 م
باهر المحمدي
باهر المحمدي
نور عادل - حبيبة معتز
عقد قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي باهر المحمدى جلسة مع زملائه بالفريق ، عقب الانتصار على الجونة بهدف فى أولى جولات الدورى الممتاز.

وحرص المحمدى على تهنئة اللاعبين ومطالبتهم باستمرار مسيرة الانتصارات والعودة من تونس ببطاقة التأهل لدور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.

وأكد قائد الفريق على ضرورة اسعاد جماهير الإسماعيلى من خلال النتائج الإيجابية قبل أن يختتم الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة.

ويحل الدراويش ضيفا على فريق أهلى بنغازى الليبى باستاد المنستير فى تونس لحساب جولة الإياب من دور الــ32 بالبطولة العربية بعد الفوز ذهابا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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